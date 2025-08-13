Ministra Exteriores palestina: «Netanyahu distorsiona la realidad a diestra y siniestra»

2 minutos

Ramala, 13 ago (EFE).- La ministra de Exteriores palestina, Farsin Aghabekian, afirmó este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «distorsiona la realidad a diestra y siniestra» y todo lo que dice «debe ser cuestionado por la comunidad internacional».

En una rueda de prensa en Ramala, preguntada por las afirmaciones de Netanyahu sobre la «campaña global de mentiras» sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, Aghabekian dijo que su credibilidad se ve cuestionada porque «la gente ya no puede digerir» lo que pasa en la Franja palestina, ni «encontrar excusas» para las imágenes que llegan del devastado territorio.

La ministra de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó de nuevo, en nombre de su Ministerio, el asesinado esta semana en Gaza por parte de Israel de un equipo de periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos el popular Anas al Sharif, «que se suma a los miles de crímenes de guerra que Israel comete para silenciar la verdad».

«Cuanto más Israel hace cosas de esta naturaleza, más se da cuenta el mundo de que Israel está cometiendo fechorías en Gaza. Silenciar a los periodistas significa que algo muy malo está ocurriendo en Gaza».

Más de 61.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

