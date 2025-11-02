Ministro colombiano denuncia que dos drones sobrevolaron el lugar en el que vive

Bogotá, 2 nov (EFE).- El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, denunció que en la madrugada de este domingo dos drones sobrevolaron el lugar en el que vive y anunció que interpondrá las denuncias contra quienes cree que lo están amenazando.

«Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo (…) Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido», expresó Benedetti en la red social X.

En otro mensaje, el ministro publicó un video de lo ocurrido y agregó: «Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad».

«Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro», añadió Benedetti.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, rechazó en un comunicado «las amenazas e intentos de intimidación» contra su compañero de Gobierno.

«El Gobierno Nacional reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios democráticos», añadió Rodríguez.

Igualmente, la funcionaria se mostró confiada en que las autoridades competentes «adelantarán las investigaciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio libre de las funciones públicas». EFE

