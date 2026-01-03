Ministro de Defensa colombiano activa plan para impedir ataques del ELN en la frontera

(Actualiza con informaciones sobre la actividad del ELN)

Bogotá, 3 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de la frontera con Venezuela aprovechando los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país.

Según el ministro, «se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera».

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, una guerrilla incluida por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

El ELN acusa desde hace meses a Estados Unidos de hacer «acciones intervencionistas» por el despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

A mediados de diciembre pasado el ELN hizo un paro armado de 72 horas en Colombia, con ataques en diferentes partes del país, en protesta contra «las amenazas de intervención imperialista» y la «nueva fase del plan neocolonial» del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones», expresó el ministro colombiano de Defensa en su cuenta de X.

Sánchez Suárez añadió que, tal como lo informó previamente Petro, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se activó un puesto de mando unificado y «un plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran» ante la posibilidad de que haya un alto flujo de refugiados por los ataques de EE.UU. en Venezuela.

«Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección», indicó el titular de Defensa.

El presidente Petro, expresó hoy la «profunda preocupación» de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una «gravísima agresión militar» estadounidense.

«El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región», manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X. EFE

