Ministro de Defensa polaco apoya a presidente en desarrollo de armas nucleares propias

Cracovia (Polonia), 16 feb (EFE) – El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, manifestó este lunes su firme respaldo al desarrollo de las capacidades nucleares militares de su país, en consonancia con lo expresado el domingo por el presidente Karol Nawrocki.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Cracovia (sur), Kosiniak-Kamysz señaló que, en una cuestión tan sensible, «es mejor hacer más y hablar menos» y afirmó que es «fundamental» trabajar en el desarrollo de armas nucleares, un tema que, «requiere diligencia, decisión y acción, no debates extensos».

Con estas declaraciones, el ministro secunda las palabras del presidente Nawrocki, quien el domingo aseguró en una entrevista televisiva que es un «gran defensor de que Polonia se una a un proyecto nuclear» para «garantizar la seguridad nacional ante una Rusia agresiva e imperial».

Nawrocki instó a «comenzar a actuar» para desarrollar un «potencial nuclear polaco» de acuerdo a las regulaciones internacionales y en coordinación con la OTAN.

Polonia se adhirió al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 1968.

Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, ha evolucionado recientemente desde una postura cautelosa que le llevó a calificar en 2024 de «desproporcionada» la posibilidad de contar con armas nucleares, a «evaluar las capacidades más avanzadas, incluyendo las nucleares» hace unos meses.

Tusk incluso ha llegado a sugerir que podría ser preferible desarrollar un «arsenal nuclear propio» antes que depender de otros países.

Desde hace tiempo, el Ejército polaco se ha mostrado de acuerdo con participar en un programa de lo que se denomina «nuclear sharing» (estacionamiento en territorio polaco de armas nucleares de terceros países) en el marco de la OTAN.

Desde 2023, la Asamblea de Seguridad Nacional polaca ha expresado su interés en adaptar sus cazabombarderos estadounidenses F-35 para que puedan portar bombas nucleares.

El debate en Polonia sobre el desarrollo futuro de armamento nuclear propio se ha reavivado tras la Conferencia de Seguridad de Múnich (celebrada el pasado fin de semana), durante la cual el canciller alemán, Friedrich Merz, reveló haber iniciado conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la creación de una disuasión nuclear europea. EFE

