Ministro de Exteriores israelí se reúne con la Coordinadora Especial de la ONU para Líbano

Jerusalén, 4 ene (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, se reunió este domingo en su oficina de Jerusalén con la Coordinadora Especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, según un mensaje compartido por el ministro en su cuenta de X.

«Reiteré la importancia del desarme de Hizbulá para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano», dijo Saar sobre su conversación.

«El gobierno libanés y las Fuerzas Armadas Libanesas han realizado esfuerzos en este sentido, pero son insuficientes, entre otras cosas, considerando los esfuerzos de Hizbulá por rearmarse y reconstruirse con el apoyo de Irán», concluye el mensaje compartido por el ministro.

En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de esa alto el fuego.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.

Además, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la que, en una decisión sin precedentes considerada ilegal, despoja a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y corta sus suministros.

Según explicó este martes a EFE el portavoz de UNRWA, Jonathan Fowler, ni Israel, ni ningún Estado miembro, puede excluir unilateralmente de una convención que ha suscrito -y esta es de obligada adhesión- a uno de los organismos de la ONU.

«No se puede simplemente decidir salirse de ella y decir que a una parte de la ONU no se le puede aplicar (…). Han optado por tomar medidas unilaterales y eso es completamente ilegal según el derecho internacional», indicó, y añadió que se trata de una decisión sin precedentes, por lo que es «impactante a nivel mundial». EFE

