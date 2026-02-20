Ministro de Transportes chileno confirma la revocación de su visa por parte de EE.UU.

Santiago de Chile, 20 feb (EFE).- El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, confirmó este viernes que es uno de los tres funcionarios del Gobierno afectado por la revocación de la visa de Estados Unidos por, supuestamente, “socavar la seguridad regional”.

“He sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, señaló Muñoz en un videocomunicado.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes la imposición de restricciones de visa a tres miembros del Gobierno del progresista Gabriel Boric, a los que acusó de «dirigir, autorizar, financiar, brindar apoyo significativo y/o llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio».

La prensa local recordó un mensaje en X publicado el 12 de febrero por el embajador estadounidense en el país suramericano, Brandon Judd, en el que cargó contra los planes de construir un cable submarino de fibra óptica que una China y Chile y advirtió que «los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales».

Muñoz explicó en su vídeo que en los cuatro años de su gestión trabajó para «mejorar las condiciones de conectividad digital en Chile» y justificó que «ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar la soberanía y seguridad nacional“ del país.

El ministro también negó que en los últimos meses haya habido «un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”

Aunque oficialmente se desconocen los nombres de los otros dos funcionarios sancionados, la prensa local señala que se trataría del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

Tras conocerse la decisión del departamento que dirige Marco Rubio, la Cancillería chilena rechazó las sanciones, «condenó la imposición de cualquier medida «unilateral que vulnere la independencia» de Chile y convocó al embajador Judd para explicar la decisión.

Desde la remota isla de Pascua, además, Boric respondió que Chile «es y será autónomo» y recalcó, en un punto de prensa y después en sus redes, que su Gobierno «jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país». EFE

