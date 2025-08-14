Ministro venezolano tras despliegue de EE.UU.: Nosotros también estamos desplegados

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 14 ago (EFE).- El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que las autoridades se encuentran desplegadas en aguas del país suramericano, tras ser consultado por su respuesta ante el envío de tropas militares por parte de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

«Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano», manifestó Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de ser el «único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo» y que «depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente».

«Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos», añadió Cabello.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de 5.000 efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.

Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes que vinculó con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

«Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa», afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.EFE

