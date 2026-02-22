Ministros UE tratarán de aprobar nuevas sanciones a Rusia a pesar de amenazas de Hungría

5 minutos

Bruselas, 22 feb (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intentarán durante un Consejo en Bruselas este lunes obtener un respaldo unánime para el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años, a pesar de que Hungría ya ha amenazado con bloquear su adopción.

“El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Sin embargo, fuentes diplomáticas se mostraron más precavidas este domingo después de que el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán amenazara con bloquear el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania no restablezca el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.

«Difícil verlo pasar», comentó una fuente, mientras otra precisó que «normalmente quieren (Hungría) algo a cambio, así que mañana continuarán las conversaciones».

«No sé cuáles son las posibilidades de que se apruebe mañana. Diría que no muchas», añadió la segunda fuente.

Orbán, en plena campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril, ya anunció el viernes que Hungría bloqueará el desembolso del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de crudo ruso.

Budapest sostiene que el oleoducto ‘Druzhba’, que dejó de funcionar después de un ataque ruso, ya se encuentra en condiciones de reanudar el transporte del crudo ruso hacia Europa Central y acusó a Kiev de demorarlo «por motivos políticos».

Hungría y Eslovaquia anunciaron el pasado miércoles que activaron sus reservas estratégicas de petróleo, ante la interrupción de la llegada de crudo ruso desde finales de enero por esos ataques de Rusia.

El bloque comunitario pretende acordar este lunes las sanciones contra Moscú, tanto el vigésimo paquete como nuevas inclusiones en la lista de sancionados del régimen de derechos humanos de Rusia, y dar a conocer el paquete el próximo martes 24 de febrero, día del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania.

Las discusiones entre los embajadores de los Veintisiete se han desarrollado con el veto propuesto sobre todos los servicios marítimos a petroleros rusos como uno de los principales escollos, según apuntaron fuentes comunitarias.

Preguntadas por la posibilidad de que los ministros lleguen a un acuerdo para prohibir esos servicios sin esperar a que el G7 aplique la misma sanción, las mismas fuentes restaron importancia a quien lo adopte primero.

No obstante, una mayoría de Estados miembros ha dejado claro que hay que seguir adelante con ese veto independientemente de las decisiones que se tomen en el G7 o en la coalición sobre el precio del petróleo, subrayaron.

La UE aplica ya medidas restrictivas contra 2.700 personas y entidades en relación con la invasión rusa de Ucrania, y la propuesta de Bruselas del pasado 6 de febrero sobre el vigésimo paquete incluye sancionar a más empresas rusas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia.

Para abordar la situación sobre el terreno en Ucrania se conectará a la reunión el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

Oriente Medio

El segundo asunto en la agenda del Consejo será la situación en Gaza, Irán y Siria.

Los ministros han invitado a su almuerzo de trabajo al diplomático búlgaro y alto representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov.

En ese contexto, la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión el jueves en Washington de la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado polémica al considerar los países que la Comisión Europea debería haber consensuado su presencia.

La UE ha declinado la invitación a convertirse en miembro de esa junta en la que no figura la Autoridad Palestina, un tipo de estructura que por otra parte reclamaba la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU para la reconstrucción de la Franja.

Está previsto que Kallas también aborde con los ministros el rápido deterioro de la situación en Cisjordania y la necesidad de actuar, y se espera que evalúe las posiciones de los Estados miembros sobre la imposición de sanciones.

Sobre la mesa siguen las propuestas de Bruselas de penalizar a colonos israelíes violentos e incluso a dos ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La UE ha considerado que el nuevo proceso de registro israelí de tierras de Cisjordania incumple resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y constituye “otra escalada”.

Venezuela

Finalmente, España llevará la situación en Venezuela al Consejo, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció el viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea -sin precisar cuándo- que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.

Afirmó que cuando la UE establece sanciones individuales «siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto».

Las sanciones selectivas de la UE implican un veto a entrar en territorio comunitario a personas determinadas y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión. EFE

rja-par/lzu/vh