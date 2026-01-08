Minnesota acusa al FBI de impedirle acceder a evidencias sobre la mujer abatida por el ICE

3 minutos

Miami/Mineápolis (EE.UU.), 8 ene (EFE).- Autoridades de Minnesota acusaron este jueves al FBI y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de impedirles acceder a evidencia sobre la mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el miércoles, por lo que denunciaron que las excluyeron del caso.

El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota afirmó en un comunicado que, pese a un acuerdo previo para hacer una investigación conjunta sobre la muerte de la mujer, el FBI reculó al informarles que «ya no tendrían acceso a los materiales del caso, evidencia de la escena del crimen o entrevistas de investigación».

«Sin acceso completo a la evidencia, testigos e información recolectada, no podemos cumplir los estándares de investigación, que la ley y el público de Minnesota demandan. Como resultado, el BCA se ha retirado, con reticencias, de la investigación», indicó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans.

El anuncio ocurre en medio del choque de versiones entre las autoridades locales y de la Administración del presidente Donald Trump sobre el deceso de Renee Good, una estadounidense de 37 años que murió el miércoles tras recibir disparos de un agente de ICE mientras ella conducía su vehículo entre protestas contra las redadas en Mineápolis.

Trump tachó a la mujer de «agitadora profesional» y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la acusó de «terrorismo interno» porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los agentes la mataron de forma injustificada.

Noem respondió este jueves que «no han excluido» del caso a la agencia estatal, sino que «no tiene ninguna jurisdicción en esta investigación».

Pero el BCA indicó que su Unidad de Investigaciones «se diseñó para garantizar consistencia, rendición de cuentas y confianza pública, lo que no puede alcanzarse sin cooperación completa y claridad jurisdiccional».

«Esperamos que el FBI realiza una investigación exhaustiva y completa, y que el dossier completo de la investigación se comparta con las autoridades apropiadas tanto a nivel estatal como federal», manifestó el superintendente Evans.

La muerte de Good ha intensificado las protestas contra ICE en Minéapolis, donde al menos ocho personas fueron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el miércoles el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicos de la ciudad han cancelado las clases durante lo que queda de semana por seguridad. EFE

ppc/ims/rcf

(Foto) (Vídeo)