The Swiss voice in the world since 1935

Misión del FMI analiza con empresarios la evolución de la economía de República Dominicana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió este jueves con representantes del sector empresarial de la República Dominicana, en el cuarto día de su visita al país caribeño para analizar junto a las autoridades locales la evolución de la economía nacional.

La delegación del FMI y la directiva del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) pasaron balance a la economía dominicana, a las perspectivas de crecimiento e inversión, y se abordaron temas estructurales.

El sector privado «reiteró su compromiso con impulsar el crecimiento sostenible, fortalecer la confianza en la economía y contribuir al desarrollo integral de la República Dominicana», según precisó el Conep.

El pasado lunes, al iniciar su visita al país, la misión del FMI se reunió con el ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y con el gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu.

El programa de trabajo de la delegación en el país incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre del año, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035, precisó la información.

La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.

La visita, que se extenderán hasta el 12 de septiembre e incluye reuniones con autoridades del Banco Central de la República y con otros organismos clave, es parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo, un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera.

La economía dominicana registró una expansión interanual de 2,9 % en julio, superior a la de 1,1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central.EFE

mf/mt/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR