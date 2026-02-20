Misión electoral de la UE tendrá cerca de 150 observadores para las elecciones en Colombia

Bogotá, 20 feb (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) confirmó este viernes que contará con cerca de 150 funcionarios que seguirán «sobre el terreno» la organización de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas que se celebrarán en Colombia el 8 de marzo.

Así lo anunció en declaraciones a los medios el jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González, quien explicó que los observadores «se desplegarán por todo el territorio colombiano y durante todo el proceso electoral».

La misión, que inició actividades a finales de enero de 2026 con la llegada a Bogotá de diez expertos electorales y el despliegue de 40 observadores de largo plazo a inicios de febrero en todo el país, se ampliará el próximo mes con 46 funcionarios de corto plazo, una delegación de 12 eurodiputados y un grupo de diplomáticos europeos acreditados en Colombia.

Además, el día de la votación, el 8 de marzo, la Misión electoral de la UE contará con casi 150 observadores «sobre el terreno».

González indicó que las valoraciones de la misión se llevarán a cabo «a la luz de los principios básicos de la democracia», de los tratados internacionales por los que se rige Colombia y de la propia legislación del país.

En este sentido, añadió que la observación incluye el conteo en mesa, el escrutinio y la transmisión y publicación de los resultados oficiales.

El vicepresidente del Parlamento Europeo también hizo una valoración inicial positiva de los primeros simulacros a los que han podido asistir los observadores.

Violencia y elecciones

Por otro lado, González advirtió de que el proceso electoral «se desarrollará en un contexto de violencia, amenazas y desplazamientos de población» en algunas zonas del país y aseguró que se están tomando notas de «las medidas adoptadas para mitigar su impacto».

«Somos conscientes de la dificultad que supone la violencia y de cuánto puede perturbar un procedimiento democrático, pero también sabemos que Colombia ha demostrado ser suficientemente fuerte para organizar elecciones democráticas con todas las garantías», reconoció el jefe de la misión.

Por ello, afirmó que, aunque la misión permanecerá atenta a la evolución de la situación, confía en la capacidad del país para llevar a cabo el proceso electoral. En ese sentido, subrayó «la importancia de garantizar plenamente el derecho de los candidatos a hacer campaña y de la ciudadanía a informarse y participar libremente». EFE

