Mistral IA alcanza una valoración de 11.700 millones de euros tras la inversión de ASML

La empresa francesa de inteligencia artificial (IA) Mistral anunció este martes que casi duplicó su valoración, hasta alcanzar los 11.700 millones de euros (13.780 millones de dólares), tras una nueva ronda de financiación en la que participó el gigante tecnológico neerlandés ASML.

Esta recaudación de fondos de 1.700 millones de euros (2.000 millones de dólares) es una de las más cuantiosas para una «start-up» francesa y consolida su estatus de líder europeo en IA.

La alianza entre las dos empresas «tiene como objetivo generar un fuerte valor añadido para los clientes de ASML gracias a productos y soluciones innovadores impulsados por la IA y ofrecerá vías de investigación conjunta», comentó el director general de ASML, Christophe Fouquet, citado en el comunicado.

El fabricante neerlandés de maquinaria de última generación para el sector de los semiconductores se convierte en el principal accionista de Mistral después de sus fundadores, que siguen controlando la mayor parte de la empresa.

En concreto, ASML tendrá el 15% del capital, reportó el diario Le Figaro, y un puesto en el consejo de administración, según otros medios, información que no ha sido confirmada por ninguna de las dos compañías.

Fundada en junio de 2023, Mistral ha diseñado, entre otros, el chatbot Le Chat, competidor de ChatGPT de OpenAI.

La empresa también proporciona grandes modelos de lenguaje centrados en la generación de texto y modelos especializados capaces de procesar imágenes, transcribir audio o generar código.

Este año ha multiplicado los anuncios de colaboraciones, en particular con el gigante estadounidense Nvidia para crear una plataforma en la nube y con el fondo emiratí MGX para fundar un gigantesco campus de IA en la región parisina. 

También firmó un acuerdo con la Agencia France-Presse (AFP) para utilizar sus noticias con el fin de responder a las solicitudes de sus usuarios.

Si bien Mistral es la start-up de IA con mayor valoración de Europa, sus capacidades financieras siguen siendo modestas en comparación con sus competidores estadounidenses.

