Modi recibe al canciller chino en una cita de reequilibrio para Asia frente a EEUU

2 minutos

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibirá este martes al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en una cita que refleja un acelerado y pragmático deshielo entre ambas potencias, y que llega en plena crisis comercial con Estados Unidos sobre los gigantes de Asia.

La reunión, el evento de más alto nivel de la visita de dos días del canciller chino, se produce en un momento en que la India lidia con la imposición de aranceles del 50% por parte de Washington, justificada en gran parte por las masivas compras de petróleo a Moscú, aunque es vista por Nueva Delhi como una medida de presión para forzar un acuerdo comercial desventajoso.

Esta crisis con su socio estadounidense ha precedido un interés acelerado y renovado de los contactos del Gobierno de Modi con China, a pesar de la profunda desconfianza que persiste desde el choque militar de 2020 en el Himalaya.

La jornada de hoy está centrada en la 24ª reunión sobre la disputa fronteriza, que presidirán Wang Yi y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, que deberá buscar avances concretos como el reinicio del comercio fronterizo.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, marcó ayer el tono de los encuentros, al instar a Wang a un «enfoque sincero y constructivo» y advertir que «la base de cualquier impulso positivo en las relaciones reside en la capacidad de mantener conjuntamente la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas».

En una alusión a la presión comercial y la inestabilidad global, Jaishankar añadió que la India busca un «orden mundial justo, equilibrado y multipolar, incluida una Asia multipolar». «En el entorno actual, existe claramente el imperativo de mantener y mejorar la estabilidad en la economía global», afirmó el canciller, según la transcripción oficial de sus declaraciones.

«Las diferencias no deben convertirse en disputas, ni la competencia en conflicto», sentenció Jaishankar.

El resultado de las conversaciones de hoy, especialmente del encuentro con Modi, será un termómetro para medir la viabilidad de una posible cumbre entre el primer ministro indio y el presidente chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en China a finales de mes y a la que se espera que asista el mandatario indio. EFE

igr/alf