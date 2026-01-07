Modi y Netanyahu acuerdan fortalecer la alianza entre la India e Israel en 2026

Nueva Delhi, 7 ene (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, dialogaron este miércoles sobre la hoja de ruta para fortalecer la alianza estratégica entre Nueva Delhi y Jerusalén durante el presente año 2026, y abordaron la situación de seguridad en la región.

El mandatario indio informó de la conversación a través de un mensaje en su perfil de la red social X, en el que se refirió al líder israelí como su «amigo» y le transmitió sus deseos de Año Nuevo.

«Me complace hablar con mi amigo, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Conversamos sobre cómo fortalecer aún más la Alianza Estratégica entre la India e Israel el próximo año», indicó Modi, quien destacó que ambos reafirmaron su determinación compartida por luchar contra el terrorismo.

La conversación se produce después de que el Gobierno de la India confirmase que Netanyahu tiene previsto visitar «próximamente» el país asiático, aunque las autoridades indias aún no han precisado la fecha exacta del viaje.

De concretarse, sería uno de los pocos desplazamientos internacionales del primer ministro israelí desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Hasta ahora, y tras el alto el fuego derivado del acuerdo de Sharm el-Sheij, Netanyahu solo ha viajado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, y a Hungría, donde se vio con Viktor Orbán.

La llamada da continuidad al acercamiento bilateral en materia de seguridad. El pasado 4 de noviembre, la India e Israel firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para mejorar su cooperación en defensa, industria y tecnología, consolidando a Israel como un socio clave para la modernización militar india.

Este estrechamiento de lazos se produce en un momento de tensiones renovadas en Oriente Medio, marcado por las protestas en Irán y el recrudecimiento del conflicto en Yemen en los últimos días.

Pese a la sintonía personal entre Modi y Netanyahu, Nueva Delhi mantiene su tradicional equilibrismo diplomático, con el que reconoce el Estado de Palestina desde 1974 y ha sido un defensor histórico de su causa, aunque en la última década ha priorizado el pragmatismo en su relación con el Estado hebreo. EFE

