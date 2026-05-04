Montevideo se suma al rodaje de la nueva serie de Netflix ‘El futuro es nuestro’

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Montevideo, 4 may (EFE).- Montevideo es una de las localidades elegidas para el rodaje de ‘El futuro es nuestro’, una nueva serie de ciencia ficción de la productora K&S Films que llegará a la plataforma Netflix en el segundo semestre de 2027.

Así fue anunciado este lunes en una conferencia de prensa llevada a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo, donde autoridades de la mencionada productora se reunieron con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

La presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay, Gisella Previtali, celebró que ese país haya sido elegido como lugar de rodaje de «una de las producciones más ambiciosas de Netflix en la región».

‘El futuro es nuestro’ es la adaptación de la novela ‘The World Jones Made’, del estadounidense Philip K. Dick.

Se trata de una serie de ciencia ficción que presenta un futuro distópico, concretamente en el año 2047, «en una Latinoamérica que se reorganizó política, económica y administrativamente», describió Matías Mosteirín, director general de K&S Films.

«Es la primera vez que se adapta una obra de este autor al idioma castellano. Es una gran apuesta de Netflix a un proyecto latinoamericano en habla hispana», destacó.

«Es un proyecto tanto a nivel presupuestario como a nivel logístico y a nivel productivo de una escala que no tiene precedentes en la región. Nosotros somos los productores de ‘El eternauta’, o sea, que venimos de hacer cosas grandes y complejas. Esto lo es todavía más», aseguró Mosteirín.

El elenco está liderado por el uruguayo Enzo Vogrincic, el mexicano Emiliano Zurita y la argentina Delfina Chaves.

En Uruguay habrá 27 días de rodaje, entre mayo y junio, y se utilizarán más de 15 locaciones públicas y privadas de Montevideo. De acuerdo con esto, proyectan una inversión allí de entre ocho y diez millones de dólares (entre 6,8 y 8,5 millones de euros). EFE

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