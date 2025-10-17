Montserrat aclara que no cobra doblemente como eurodiputada y secretaria general del PPE

2 minutos

Bruselas, 17 oct (EFE).- La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha aclarado mediante su declaración de intereses privados ante el Parlamento Europeo que no cobra un salario por su cargo en el PPE, que ostenta desde el pasado mes de abril, y que sus ingresos proceden exclusivamente de su labor como eurodiputada del PP.

Esta declaración de intereses privados, que aparece en su perfil como eurodiputada desde esta semana, no incluye ningún salario como secretaria general y dice que sólo percibe «gastos de viaje y la dieta diaria de 350 euros» los días en los que participa en actividades del Partido Popular Europeo y en los que, por lo tanto, no ejerce las tareas propias de ser eurodiputada.

«Queda excluida cualquier duplicidad en la percepción de dietas diarias del Parlamento Europeo y del partido EPP», señala la declaración.

Dicho documento resuelve una cuestión abierta desde su nombramiento como secretaria general del partido el pasado mes de abril en el congreso de Valencia, ya que es público que el presidente del partido y líder del grupo parlamentario, Manfred Weber, sí percibe un salario diferente por cada uno de sus roles.

Montserrat no había aclarado hasta ahora si ella también lo hacía o si únicamente percibía compensación por su trabajo como eurodiputada.

La exministra española declara también su condición de miembro del Comité Directivo y del Comité Ejecutivo del PP en España, por lo que no percibe ningún salario, y no menciona ninguna actividad externa por la que reciba remuneración, si bien incluirlas sólo es obligatorio si el total supera los 5.000 euros al año. EFE

