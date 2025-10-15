Morgan Stanley gana 12.464 millones de dólares en nueve meses, un 29 % más interanual

2 minutos

Nueva York, 15 oct (EFE).- La financiera estadounidense Morgan Stanley ganó 12.464 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio, un 29 % más interanual, impulsada por sus negocios de renta variable y gestión del patrimonio.

La empresa con sede en Nueva York indicó en un comunicado que su facturación neta acumulada hasta el 30 de septiembre ascendió a 52.755 millones, un 16 % más respecto al mismo periodo de 2024.

En el tercer trimestre, en el que más se fijan los inversores de Wall Street, Morgan Stanley obtuvo unas ganancias de 4.610 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 45 %.

Por su parte, registró una facturación neta de 18.224 millones de dólares, un 18 % más interanual.

Los resultados trimestrales de Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas por el mayor margen en casi cinco años, según el portal económico CNBC,.Los mayores ingresos de la entidad procedieron del corretaje de valores institucionales (8.523 millones, un 25 % más), área en la que destacaron las contribuciones de los corredores de valores (4.116 millones, un 35 % más) y los de renta fija (2.169 millones, un 8 % más).

También destacó la gestión de patrimonio (8.234 millones, un 13 % más), principal área de negocio de la firma, que depende más de Wall Street que de los préstamos y otros servicios bancarios tradicionales.

Además, en sus cuentas se observa que los ingresos trimestrales del negocio de banca de inversión aumentaron un 44 %, hasta 2.108 millones de dólares, gracias al aumento de las fusiones y adquisiciones, al incremento de las ofertas públicas iniciales y a las operaciones de financiación de deuda.

El consejero delegado de la empresa, Ted Pick, celebra en el comunicado los «excepcionales» resultados trimestrales y el «sólido rendimiento» en todas las líneas de negocio a nivel mundial.

Pick subraya los ingresos «récord» de 18.200 millones de dólares en el trimestre y un beneficio por acción de 2,80 dólares gracias a «la ejecución coherente de nuestra estrategia».

Tras la publicación de sus resultados, las acciones de Morgan Stanley subían un 0,14 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. EFE

