Moscú acepta la propuesta de Trump sobre una tregua con Ucrania del 9 al 11 de mayo

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Moscú, 8 may (EFE).- El Kremlin informó este viernes haber aceptado la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua con Ucrania entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de mil prisioneros de cada bando.

«Siguiendo instrucciones del presidente Vladímir Putin, confirmo la aceptación por parte rusa de la iniciativa propuesta recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania», dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, a la prensa local.

Además, agregó que “lo principal es que se acordó realizar un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando durante el alto el fuego”.

Ushakov afirmó que la iniciativa va en línea con la reciente conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, en la que ambos líderes destacaron la alianza entre sus países durante la Segunda Guerra Mundial y “analizaron la posibilidad de un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria”.

“Es importante que la iniciativa del presidente Trump coincida precisamente con el 81 aniversario de la Victoria sobre el nazismo, que es una fiesta sagrada para nosotros”, concluyó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que con mediación de EE.UU. se había acordado un alto el fuego con Rusia entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1.000 prisioneros.

«En el marco del proceso negociador mediado por la parte estadounidense, hemos recibido el beneplácito de Rusia para realizar un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000. También se ha de establecer un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo», escribió en sus redes sociales.

Zelenski agradeció al presidente Trump, y a su equipo sus «productivos» esfuerzos diplomáticos y resaltó que espera de Washington que garantice que Moscú cumpla con lo acordado.

«Un argumento adicional para Ucrania a la hora de determinar nuestra posición siempre ha sido la resolución de uno de los aspectos humanitarios clave de esta guerra, a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja es menos importante para nosotros que las vidas de los prisioneros ucranianos», señaló en alusión al emplazamiento del desfile que se organizará en Moscú por las festividades de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Trump anunció este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania acordaron, a petición suya, un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

«Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial», escribió en un mensaje en Truth Social.

El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

Rusos y ucranianos se acusaron este viernes en repetidas ocasiones de incumplir esa tregua. EFE

mos/seo