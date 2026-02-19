Moscú moviliza todos sus recursos para lidiar con otra nevada histórica

Moscú, 19 feb (EFE).- Las autoridades de Moscú movilizaron este jueves todos sus recursos para lidiar con las consecuencias de la tercera gran nevada de este invierno, que marcó un nuevo récord de precipitaciones.

“Hay demasiada (nieve). La situación es muy complicada, pero estoy convencido de que la ciudad podrá superarla”, reconoció el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, cuyas palabras recoge la prensa local.

Agregó que la nieve, que ha caído durante todo el día, seguirá por la noche y la próxima jornada.

Según los meteorólogos, la capa de nieve al término de la jornada de hoy puede alcanzar los 87 centímetros en algunos puntos de la ciudad.

El anterior récord de precipitaciones se registró en enero, cuando los montículos de nieve llegaron a medir los 62 centímetros.

“Los meteorólogos estiman que (hoy) caerá más del 70 % del promedio mensual de las precipitaciones”, dijo, por su parte, el vicealcalde Piotr Biriukov.

El funcionario subrayó que la ciudad ha movilizado “al máximo número de trabajadores” para limpiar las calles y las carreteras, donde se registran múltiples atascos.

De acuerdo con el canal de Telegram Baza, debido a la intensa nevada, en los aeropuertos capitalinos fueron aplazados o cancelados más de 160 vuelos.

La situación en las carreteras provocó también una significativa subida de los precios de los taxis.

A la vez, los pronósticos señalan que ya a partir de la próxima semana las nevadas amainarán y las temperaturas comenzarán a subir paulatinamente a la espera de la llegada del deshielo y, seguidamente, de la primavera.EFE

