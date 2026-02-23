Motagua vence al Olimpia con gol del uruguayo De Olivera y acecha liderato del Real España

Tegucigalpa, 22 feb (EFE).- Un gol del uruguayo Rodrigo de Olivera dio este domingo el triunfo a Motagua por 1-0 ante Olimpia, resultado que consolida al primero en el segundo puesto al cierre de la séptima jornada del torneo Clausura, que lidera Real España.

El encuentro, disputado en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, transcurrió con oportunidades para ambos equipos, aunque la falta de puntería marcó una primera mitad carente de goles.

El único gol del juego llegó al minuto 57 mediante un remate de cabeza, De Olivera, que conectó un preciso cabezazo tras un centro desde la banda izquierda del brasileño Romario da Silva.

Con esta victoria, el Motagua, dirigido por el español Javier López, suma 12 puntos y se sitúa a cinco del líder, Real España, que el viernes venció 4-3 a la Universidad Pedagógica.

Olimpia, que tiene al uruguayo Eduardo Espinel como timonel, cayó a la quinta posición con ocho unidades, las mismas que el Marathón, que está en la cuarta.

En el otro duelo dominical, Platense vapuleó por 4-0 al Juticalpa, resultado que le permitió subir a la sexta posición en el torneo, con siete enteros.

Los goles de Edwin Solano, Manuel Salinas y un doblete de Erick Puerto sentenciaron un partido dominado de principio a fin por Platense.

En la jornada sabatina, Choloma logró su primer triunfo en el torneo al vencer 2-1 a Victoria en un partido clave por la permanencia, lo que también significó la primera derrota de los ceibeños, dirigidos por el argentino Hernán ‘La Tota’ Medina.

Choloma, jugando en casa, mostró mucho compromiso en busca del triunfo y al minuto 33 se adelantó gracias a un gol de Marco Tulio Aceituno

A pesar de quedarse con 10 jugadores tras la expulsión de Elvin Oliva Casildo en el minuto 21, ‘La Jaiba’ de Victoria no se rindió y logró empatar al 39′, cuando el cubano Yaudel Lahera aprovechó un error defensivo y anotó el 1-1.

Sin embargo, la línea defensiva de los visitantes se desmoronó nada más empezar la segunda parte. A tan solo 35 segundos del reinicio, Yethson Chávez selló el partido con un potente remate desde fuera del área, poniendo el marcador 2-1.

En otro juego del sábado, Olancho empató a 1-1 con Marathón, que tiene al argentino Pablo Lavallén en el banquillo, resultado que le permite al primero seguir en el tercer puesto de la tabla, con nueve puntos.

Marathón se puso en ventaja en el minuto 6 por medio de Jaylor Fernández, pero Olancho, del técnico colombiano Jhon Jairo López, empató al 26′ con gol de penalti de Clayvin Zúniga. EFE

