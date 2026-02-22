Movilizan militares por desaparición de paraguayo e investigan vinculación de guerrilla

Asunción, 22 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa informó este domingo que desplegó un operativo militar entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú tras reportarse la desaparición de un joven paraguayo de 32 años, mientras las autoridades investigan si el caso podría tratarse de un presunto secuestro vinculado a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En un comunicado de prensa, el despacho de Defensa indicó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en cooperación con el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, «se encuentra desplegado en la zona de la desaparición de Almir de Brum».

El ministro de Defensa, Óscar González, aseguró en el canal Telefuturo que se trata de una operación «muy grande» que tiene por objetivo «hablar con los familiares» sobre los detalles de la desaparición y apoyar en las operaciones de búsqueda.

Asimismo, González declaró en Unicanal que todavía no pueden confirmar si se trata de un presunto secuestro atribuido al EPP.

«Todavía no tenemos los elementos suficientes como para decir que son del EPP, pero sí podemos hablar de una persona desaparecida que está siendo tenida en cautiverio por un grupo criminal», puntualizó el ministro.

La Policía Nacional reportó la víspera en un comunicado que la desaparición ocurrió en la localidad de Yeruti 2° Línea, en el límite entre Caaguazú y Canindeyú, al norte del país.

El padre de la víctima, Valmir De Brum, quien denunció la desaparición, relato que intentó comunicarse telefónicamente con su hijo y al no obtener respuesta, acudió al lugar donde encontró «una máquina cosechadora encendida, así como un panfleto presumiblemente relacionado a un grupo criminal», detalló la nota.

Medios de comunicación local difundieron fotografías del supuesto panfleto y una carta escrita a mano que habrían dejado los presuntos captores, en el que se lee que Almir de Brum «ha sido retenido» por el EPP.

El EPP mantiene en cautiverio desde el 5 de julio de 2014 al policía Edelio Morínigo y desde el 9 de septiembre de 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis.

Según las autoridades paraguayas, la guerrilla del EPP mantiene activos unos 13 integrantes tras la muerte en combate de un presunto cabecilla de esa agrupación ocurrida en julio pasado.EFE

