Muere a los 80 años el líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga

Raila Odinga, líder opositor keniano y cinco veces candidato presidencial, falleció a los 80 años durante una visita a India, indicaron este miércoles fuentes oficiales.

Conocido como «baba» (papá en swahili), el opositor era una figura primordial de la tribu luo, la segunda más importante de país, y sufrió cárcel y exilio por luchar contra el régimen de partido único en Kenia.

Un superintendente adjunto de policía del estado indio de Kerala, Krishnan M., explicó a AFP que Odinga «se derrumbó de repente» en la calle y fue llevado a un hospital, donde «fue declarado muerto».

La muerte de Odinga fue confirmada a AFP por un colaborador suyo, y por un portavoz del hospital Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital, que habló de «dificultades respiratorias».

El presidente keniano, William Ruto, decretó siete días de luto nacional y anunció que Odinga tendrá funerales de Estado. Fue «uno de los más grandes hijos de África» y «un gigante de la democracia», afirmó el actual mandatario.

Nacido el 7 de enero de 1945, Odinga fue varias veces encarcelado y vivió en el exilio bajo la presidencia autocrática de Daniel Arap Moi (1978-2002).

Fue electo diputado en 1992, y candidato a la presidencia en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022.

Entre 2008 y 2013 ejerció como primer ministro del presidente Mwai Kibaki, en virtud de un acuerdo de reparto de poder destinado a atajar el estallido de violencia posterior a las elecciones de 2007, en las que Odinga denunció un fraude.

El resultado de los comicios, impugnado por la oposición, desató un episodio de violencia entre las tribus luo y kalenjin y la comunidad kikuyu, a la que pertenecía Kibaki, que se saldó con más de 1.100 muertos.

Tras conocerse su fallecimiento, cientos de simpatizantes de Odinga se congregaron frente a su residencia en Nairobi, y algunos gritaban «Baba».

«¿Cómo vamos a sobrevivir sin él? Estamos conmocionados», dijo a AFP Anima Ferrari, su jefa de protocolo, con lágrimas en los ojos.

