Muere a los 99 años Roy Haynes, considerado uno de los mejores bateristas de jazz

2 minutos

(Corrige el apellido de Roy Haynes en el titular y en los párrafos primero y tercero)

Nueva York, 13 nov (EFE).- El baterista de jazz Roy Haynes, que tocó con otros grandes de ese género musical, como Louis Armstrong, Charlie Parker, Chick Corea,Sarah Vaughan, Thelonius Monk, Miles Davis, Bud Powell o Pat Metheny, murió el martes a los 99 años, según informaron medios de prensa.

Su hija, Leslie Haynes-Gilmore, dijo al diario The New York Times que su padre, nacido en Roxbury, hoy parte de Boston, el 13 de marzo de 1925, murió después de una breve enfermedad.

Haynes era considerado uno de los más notables bateristas de jazz de todos los tiempos, con una extensa carrera durante la cual colaboró con los más destacados músicos del género en su país.

Sus padres, Gustavus y Edna Haynes, habían emigrado a EE.UU. desde Barbados y fue su hermano mayor, Douglas, que era trompetista quien le introdujo en el mundo del jazz.

Haynes todavía era un adolescente cuando hizo su debut profesional en los años 40 en las «big bands» de Frankie Newton y Louis Russell (1945-1947).

Luego pasó a tocar con el maestro del saxo tenor Lester Young (1947-1949) y entre 1949 y 1952 formó parte del quinteto de Charlie Parker.

Acompañó a la cantante Sarah Vaughan, por los circuitos del jazz en los Estados Unidos entre 1953 y 1958 y cuando finalizó ese rabajo grabó con Thelonious Monk, George Shearing y Lennie Tristano entre otros y ocasionalmente sustituía a Elvin Jones en el cuarteto de John Coltrane.

Participó en la dirección de la banda sonora original de la película «Bird», dirigida por Clint Eastwood en 1988, y fue premiado en 1994 con el premio Danish Jazzpar.

A finales de los años 90, Haynes formó un trío con el pianista Danilo Pérez y el bajista John Pattitucci, y grabaron un disco: «The Roy Haynes Trío featuring Danilo Pérez & John Pattitucci» (2000).

En el año 2001 publicó «Birds of a Feather: A Tribute to Charlie Parker»,al que siguieron «Love Letters» (2003), y «Quite Fires» y «Fountain of Youth», ambos de 2004, año en el que entró en el Down Beat Jazz Hall of Fame.

Su último disco publicado fue «Whereas», de 2006.

En 2011 recibió el Premio Grammy a la carrera artística. EFE

int-ar/rml/rf