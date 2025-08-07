Muere brasileño que presuntamente se disparó en operativo de captura en Paraguay

Asunción, 7 ago (EFE).- Un brasileño falleció este jueves después de que al parecer se disparó durante un operativo en el que iba a ser capturado en su vivienda en Paraguay, como parte de una causa por supuesto lavado de dinero que también involucra al hijo de un diputado muerto en 2024 en un supuesto choque con autoridades que allanaron su casa, informó el Ministerio Público.

Óscar Cabreira Pinazo, alias ‘Simba’, fue hallado sin vida tendido en el suelo y «con una pistola en la mano» en una habitación de su residencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay (norte), a la que entró una comitiva fiscal y de la policía, dijo a periodistas el fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado Andrés Arriola.

Cabreira había sido imputado por presunto lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas en un proceso en el que aparece involucrado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido en agosto del año pasado.

Consultado al respecto, Arriola dijo a EFE que Cabreira falleció en el Hospital Regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero, hasta donde fue trasladado con un impacto de bala en la cabeza.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, declaró a periodistas que el extranjero al parecer «intentó autoeliminarse» con un arma de fuego «al notar la presencia policial y fiscal» en su casa.

A su turno, el ministro del Interior, Enrique Riera, explicó que Cabreira permanecía bajo arresto domiciliario.

Según la Fiscalía, el brasileño presuntamente pertenece a «una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes» y al lavado de dinero integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos, que operaba desde Amambay, con operaciones que llegaban a Brasil, Bolivia y Europa.

Por su parte, el abogado de la familia Gomes, Oscar Tuma, descartó en su cuenta en X que Cabreira fuera «excontador» del diputado Gomes, como, aseguró, señalaron algunos medios locales, indicó que esa afirmación «es totalmente falsa y carente de fundamento» y señaló que su difusión «puede entenderse como un error significativo o, en el peor de los casos, una tergiversación» que afecta a la familia del legislador. EFE

