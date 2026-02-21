Muere el niño que recibió un corazón dañado en Nápoles y conmocionó a Italia

3 minutos

Roma, 21 feb (EFE).- Domenico, el niño italiano de dos años y medio que ha tenido a toda Italia pendiente de su estado tras recibir un corazón quemado en diciembre por presuntamente graves deficiencias en el transporte del órgano, falleció este sábado, según confirmó el hospital donde estaba ingresado.

«Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó»,con estas palabras, el abogado de la familia informó a los periodistas que esperaban en el hospital Monaldi sobre el fallecimiento del pequeño Domenico .

El Hospital Monaldi emitió un comunicado también para anunciar la muerte del pequeño que ha tenido pendiente a toda Italia: «Con profundo pesar, el Hospital Colli anuncia que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el joven paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y extiende su más sentido pésame a la familia en este momento de inmenso dolor».

La madre del niño, Patrizia Mercolino, afirmó que «lo que pasó a Domenico no debe olvidarse» y, según su abogado, está pensando en crear una fundación en nombre de su hijo para ayudar a las víctimas de negligencia médica y a los niños que no pueden recibir trasplantes.

Tras una exhaustiva evaluación médica y el estudio de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de los principales hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se concluyó que las condiciones actuales del niño no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica, a pesar de que este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.

Por ello, la familia decidió activar el protocolo del tratamiento paliativo porque «ya no había esperanza».

El niño se encontraba desde hace días estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano (norte) se dañó por el uso de hielo seco durante su transporte dentro de un contenedor médico de plástico.

Sobre el caso se están ocupando tanto las fiscalías de Bolzano como de Nápoles, ya que se cree que el hielo seco fue uno de los factores clave para el traslado de un corazón dañado al quirófano del Hospital Monaldi de Nápoles el 23 de diciembre, pero el corazón del bebé fue implantado posteriormente a pesar de que ya estaba dañado.

La madre del niño, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final para poder conseguir un corazón para su hijo y con ella se volcó toda la ciudad de Nola, donde vive con su marido y otros dos hijos, que organizaron marchas para expresar su apoyo. EFE

