Muere el presidenciable colombiano Miguel Uribe, baleado hace dos meses

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció a sus 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos, informó su esposa la madrugada del lunes.

El magnicidio de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El legislador de oposición murió a la 1H56 locales (6H56 GMT) luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado.

A mediados de julio, Uribe presentaba signos de mejoría y, tras varias cirugías e intervenciones, había entrado en un proceso de neurorehabilitación.

«Gracias por una vida llena de amor», escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram, en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja. «Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos», agregó.

Uribe fue baleado el 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Un sicario de 15 años le disparó tres veces, dos en la cabeza, sin que se conozcan los motivos.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluido el pistolero, y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.

Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

– Disidencias en la mira –

«Hoy es un día triste para el país», dijo el lunes la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

«La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo», agregó la política sobreviviente a un atentado con granadas y fusiles en 2019.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano.

Su madre perdió la vida mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991. La afamada periodista Diana Turbay murió en medio de un operativo de uniformados que intentaban rescatarla. El capo de la cocaína ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió este lunes en la red X «justicia para los responsables» por la muerte de Uribe.

Miguel tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor María Carolina. Su abuelo Julio César Turbay fue presidente entre 1978 y 1982. Luego él siguió sus pasos y se hizo también político.

– «Mataron la esperanza» –

Entre los detenidos por la muerte de Miguel Uribe están el menor que disparó y Elder José Arteaga Hernández, conocido como «El Costeño», supuesto cerebro logístico del ataque.

«El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia», escribió en X el expresidente colombiano y máximo líder de la derecha Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria desde comienzos de agosto tras haber sido condenado en un caso por soborno a testigos.

La semana pasada el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que «muy seguramente la Segunda Marquetelia», una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.

Las autoridades sospechan que Márquez y quien fuera su segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas.

