The Swiss voice in the world since 1935

Muere Emilio Fede, histórico periodista de la televisión italiana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 2 sep (EFE).- El periodista Emilio Fede, una de los rostros más reconocidos de la televisión italiana, que estuvo vinculado durante décadas al imperio televisivo de Silvio Berlusconi, falleció este martes a los 94 años en una residencia cercana a Milán (norte), informó su familia.

El estado de Fede, que se encontraba ingresado desde hacía meses en la residencia San Felice, en la localidad de Segrate, se agravó en las últimas horas y aunque la familia había solicitado discreción, la noticia del empeoramiento trascendió poco antes de su fallecimiento, saltando a las portadas de los principales medios italianos.

Unido inevitablemente a la figura de Berlusconi, fue el director y presentador durante dos décadas del noticiario más destacado de Rete 4, uno de los canales del grupo Mediaset fundado por el ex primer ministro y magnate televisivo, con quien mantuvo una larga amistad y al que profesó una fidelidad innegable.

De hecho, en 2019 fue condenado definitivamente por el Tribunal Supremo a cuatro años y siete meses de prisión por favorecimiento de la prostitución en el marco del caso Ruby-bis, relacionado con las fiestas organizadas en la villa de Berlusconi en su mansión de Arcore.

Fede siempre negó su implicación en los hechos, en el que fue el más sonado de los varios episodios judiciales en los que se vio envuelto a lo largo de su vida.

Nacido el 24 de junio de 1931 en Barcellona Pozzo di Gotto, en la isla de Sicilia, Fede desarrolló una extensa carrera en los medios italianos, primero en la radiotelevisión pública RAI, para la cual fue corresponsal de guerra en África antes de dirigir el principal telediario del país.

Después pasó a Mediaset. Allí fundó en 1991 el exitoso informativo Studio Aperto y, un año después, fue nombrado director del TG4, cargo que ocupó hasta 2012, cuando dejó la cadena.

En 2021, Emilio Fede perdió a su esposa, la también periodista y exsenadora Diana De Feo, con quien estuvo casado casi seis décadas. Su fallecimiento fue “el dolor más grande” de su vida, según sus propias palabras.

Al comunicar el fallecimiento frente a la residencia, su hija Sveva declaró: “Todos ustedes, los periodistas, están con él y él está contento. Pensamos que era un gesto bonito, porque se merecía este saludo y este homenaje de parte de sus colegas”. EFE

mr/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR