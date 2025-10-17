Muere en Ucrania un periodista de un medio estatal ruso

Un corresponsal de un medio estatal ruso murió en un ataque con dron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Moscú, informó el jueves su agencia, RIA Novosti.

«El corresponsal militar de RIA Novosti, Ivan Zuev, murió en la región de Zaporiyia y su colega Yuri Voitkevich resultó gravemente herido», indicó el medio, al añadir que Zuev falleció «como resultado de un ataque de un dron ucraniano».

El reportero fallecido trabajaba para RIA Novosti desde hace varios años y había recibido varias condecoraciones, agregó la agencia.

El ministerio ruso de Relaciones exteriores expresó sus condolencias por la muerte de Zuev y deseó el pronto restablecimiento de su colega herido.

El fotógrafo de prensa francés Antoni Lallican murió por un ataque de un dron ruso hace dos semanas en el este de Ucrania y el ucraniano Georgii Ivanchenko resultó herido.

Más de 20 comunicadores han muerto, según la Unesco y organizaciones profesionales, desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

Entre ellos, el periodista de video de la AFP Arman Soldin, muerto por un ataque con cohetes en 2023.

