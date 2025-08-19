Muere en un hospital de Italia una niña de seis años rescatada en el Mediterráneo

Roma, 19 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias italianas han declarado la muerte de una niña de seis años que se encontraba en estado grave en el Hospital Infantil de Palermo, donde estaba ingresada tras haber sido rescatada en el Mediterráneo Central días antes.

«Desde esta mañana, un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Palermo, junto con otras organizaciones, está ofreciendo apoyo psicológico a la madre de la niña de 6 años que perdió la vida tras el último naufragio en el Mediterráneo», explicó Médicos sin Fronteras en una nota.

La menor, originaria de Guinea, llegó a la isla italiana de Lampedusa (sur) junto a su madre, en la noche del 8 de agosto, tras una larga travesía desde las costas africanas en una embarcación precaria junto a otros migrantes sin agua ni comida, según medios locales.

Poco después de desembarcar, la niña fue trasladada en helicóptero a Palermo, en la isla de Sicilia (sur) para ser ingresada en el centro médico.

La madre está siendo asistida por Médicos Sin Fronteras, con apoyo psicológico y de mediación cultural, así como por voluntarios de la asociación local Casa di Lucia.

La ONG denunció en su nota que es «absurdo» que las personas «sigan muriendo en el mar por falta de operaciones de rescate».

«Más de 30.000 personas han muerto en el mar. Parecen solo números, pero nosotros escuchamos las historias individuales e imborrables de estas personas, como la madre a la que se está asistiendo en estas horas en Palermo. Historias de impotencia indescriptible y tristeza infinita por no haber podido salvar a sus hijos», concluyeron.

Mientras tanto, este martes llegaron al puerto de Agrigento, también en Sicilia, a bordo de un ferry, diez féretros con los cuerpos de víctimas del naufragio ocurrido la semana pasada frente a las costas de Lampedusa en el que murieron, al menos, 27 migrantes.EFE

