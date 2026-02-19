Muere un palestino de 19 años en un ataque de colonos israelíes al noreste de Jerusalén

Jerusalén, 19 feb (EFE).- Un palestino de 19 años, que se encontraba en estado crítico, falleció la noche del miércoles a causa de las heridas sufridas durante un ataque de colonos contra la aldea de Mijmas, al noreste de Jerusalén.

El Ministerio de Sanidad identificó a la víctima como Nasralah Muhamad Jamal Abu Siam, siendo el primer muerto por un ataque de colonos de este 2026. En el mismo ataque, otros tres palestinos resultaron heridos de bala, mientras que los colonos robaron decenas de ovejas, según fuentes locales y la Media Luna Roja.

Al menos 22 palestinos han muerto en ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus agresiones se intensificaron, según el recuento de la ONG B’Tselem, que denuncia la falta de una investigación judicial.

Los colonos entraron a Mijmas a robar el ganado de la población palestina y, según la agencia palestina Wafa, soldados del Ejército de Israel estuvieron presentes durante el incidente sin detenerlo.

Las fotografías difundidas por medios palestinos tras el ataque muestran a dos de los heridos en el hospital, uno con la ropa completamente ensangrentada y otro en camilla con una pierna inmovilizada.

La aldea de Mijmas y la cercana comunidad beduina de Jallat al Sidra (formada por 16 familias) sufren repetidos ataques por parte de colonos bajo la protección de las fuerzas israelíes. Estos ataques incluyen agresiones, disparos, el incendio de viviendas o graneros y la destrucción de paneles solares y cámaras de vigilancia.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 niños. EFE

