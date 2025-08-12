Muere una migrante en una playa francesa al tratar de subir a una patera para Inglaterra

2 minutos

París, 12 ago (EFE).- Una migrante murió en la noche del lunes al martes en la playa de la ciudad francesa de Dunkerque cuando trataba de embarcar en una patera con la que atravesar el canal de la Mancha y llegar de forma clandestina hasta la costa inglesa.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Norte informó del fallecimiento de la mujer, que no consiguió subir a un bote neumático y, según el diario La Voix du Nord, murió ahogada hacia las 4.00 de la madrugada.

Una portavoz de la prefectura señaló, en un mensaje a EFE, que los agentes de policía y los servicios de urgencia que acudieron al lugar de los hechos hicieron tres tentativas de reanimación, sin resultados.

La portavoz no dio precisiones ni sobre su nacionalidad ni sobre su edad. La asociación Utopia 56, especializada en la asistencia de migrantes en situación irregular, afirmó en su cuenta de X que tenía «una treintena de años».

Según la contabilidad de esta ONG, es «la vigésimo octava víctima de las políticas migratorias» en esa frontera de Francia con el Reino Unido.

La pasada semana entró en vigor un acuerdo migratorio franco-británico, anunciado durante una visita a Londres en julio del presidente francés, Emmanuel Macron, con el primer ministro británico, Keir Starmer, que pretende ser un instrumento de disuasión para los que pretenden llegar de forma clandestina a las costas inglesas.

El pacto, que tiene carácter «experimental» hasta junio de 2026, contempla la repatriación mutua de migrantes ilegales, de forma que Londres expulsará a Francia a personas que hayan cruzado de forma clandestina el canal de la Mancha.

En contrapartida, tendrá que aceptar un número equivalente de solicitantes de asilo que hayan hecho una demanda en línea siempre que no hayan intentado llegar en patera y tengan vínculos familiares en el Reino Unido.

Las travesías por el canal de la Mancha han ido creciendo en los últimos años y en lo que llevamos de 2025 son más de 25.000 los que han llegado al Reino Unido por esa vía, un 49 % más que en el mismo periodo de 2024. EFE

ac/lmpg/lab