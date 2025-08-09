Mueren 25 personas que volvían de un funeral en un accidente de tráfico en Kenia

Nairobi, 9 ago (EFE).- Al menos 25 personas murieron en un accidente de tráfico sucedido este viernes en el oeste de Kenia, a las afueras de la ciudad de Kisumu, cuando un autobús que transportaba a los asistentes a un funeral perdió el control, confirmaron las autoridades.

En declaraciones recogidas por medios locales este sábado, el secretario principal (viceministro) de Salud de Kenia, Ouma Olunga, confirmó que 21 personas murieron en el lugar de los hechos y otras cuatro sucumbieron a sus heridas en el hospital.

«Hemos movilizado a todo el personal sanitario de guardia y hemos alertado a personal adicional para garantizar que los heridos reciban la mejor atención posible», dijo Olunga, al detallar que otras 28 personas, incluyendo menores, se encuentran ingresadas y están recibiendo tratamiento.

«También estamos colaborando estrechamente con el Gobierno del condado y los hospitales de la zona para responder a esta tragedia», añadió.

Para cubrir las necesidades de los supervivientes, se ha puesto en marcha una campaña de donación de sangre este sábado en el Hospital Universitario y de Referencia Jaramogi Oginda Odinga, en Kisumu.

El accidente se produjo en la carretera que une esa ciudad con la urbe cercana de Kakamega, cuando un autobús escolar que trasladaba a los amigos y familiares que habían asistido al citado funeral se salió de la carretera y cayó en una zanja.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en éste y otros muchos países africanos debido al mal estado de los vehículos y las carreteras. EFE

