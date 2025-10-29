Mueren cinco miembros del mayor cártel de Colombia en combates con militares

Cinco miembros del Clan del Golfo, el mayor cártel narco de Colombia, murieron en combates con militares en el noroeste del país, informó este miércoles el ejército.

Pese a los acercamientos del gobierno para dialogar que tuvieron lugar recientemente en Catar, el presidente Gustavo Petro intensifica la ofensiva contra esta organización, dedicada al tráfico de cocaína y a la minería ilegal.

El ejército informó que cinco miembros del Clan fueron abatidos en combates el departamento de Antioquia.

En esa región el cártel controla yacimientos ilegales de oro, que según expertos se convirtió en su principal fuente de financiación.

Delegados de Petro y voceros del grupo armado concluyeron en septiembre unas reuniones con miras a dar inicio a negociaciones para su desmovilización, aunque no se conocieron detalles del encuentro.

El jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez, contó en ese momento a la AFP que los narcos tienen como condición para su desarme recibir beneficios judiciales y garantías de seguridad.

El conflicto entre el Clan, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y la fuerza pública se remonta a la primera década de este siglo.

Su poder ha ido en aumento gracias a sus alianzas criminales con miembros de la fuerza pública, políticos y organizaciones extranjeras que trafican con cocaína, de acuerdo con estudios.

En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según Jiménez. El funcionario advirtió en septiembre que el gobierno no contemplaba una tregua.

El máximo cabecilla del cártel, alias Otoniel, fue extraditado en 2022 a Estados Unidos. En su reemplazo alias Chiquito Malo comanda la organización.

