Mueren cuatro personas en Nueva York causa de un brote de legionelosis

Nueva York, 15 ago (EFE).- Cuatro personas en el neoyorquino barrio de Harlem han fallecido a causa de un brote de legionelosis, una forma agresiva y potencialmente mortal de neumonía, según informó este jueves el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el departamento, en esta zona hay 99 casos confirmados, de los cuales 17 personas han sido hospitalizadas.

«Si vive o trabaja en la zona y presenta síntomas similares a los de la gripe, consulte a un profesional de la salud de inmediato», indicó el Departamento de Salud de la Ciudad en un comunicado.

Este tipo de neumonía es causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia.

No obstante, esta enfermedad no se transmite de persona a persona.

El Departamento de Salud, además, indicó que ha tomado muestras y analizado el agua de las torres de enfriamiento en la zona de investigación.

«Todas las torres de enfriamiento con resultados positivos iniciales para la bacteria Legionella han completado el tratamiento requerido por el Departamento de Salud. Seguimos monitoreando el estado e informando a los edificios si se requiere tratamiento adicional», anotó. EFE

