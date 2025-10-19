Mueren dos migrantes y 14 son rescatados en estado grave frente a la isla de Lampedusa

Roma, 19 oct (EFE).- Dos migrantes murieron en el mar y otros 14 se encuentran en estado grave tras ser rescatados a bordo de una embarcación en la que viajaban un total de 85 personas en el Mediterráneo central, y posteriormente desembarcados en la isla italiana de Lampedusa (sur).

Los migrantes, originarios de Pakistán, Eritrea y Somalia fueron rescatados a la deriva a unas 16 millas náuticas de la isla de Lampedusa por patrulleras de la Guardia de Finanzas y de la Guardia Costera italiana, tras ser avistados por el helicóptero HeloLux, informaron este domingo medios locales.

Según las mismas fuentes, los afectados presentan una crisis respiratoria causada por la inhalación de hidrocarburos, lo que habría provocado la muerte de dos hombres que viajaban en la bodega de la barcaza.

De los 14 migrantes en estado grave, tres se encuentran intubados debido a la gravedad de su situación.

La isla de Lampedusa, situada entre Sicilia y las costas del norte de África, continúa registrando una fuerte presión migratoria y se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones precarias procedentes, principalmente, de Túnez y Libia.

En lo que va de año cerca de 56.000 migrantes han alcanzado Italia a través de la ruta del Mediterráneo central, una cifra ligeramente superior al mismo periodo de 2024, cuando habían llegado unas 55.000 personas.EFE

