Mueren dos personas en un ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano

2 minutos

(Actualiza con la nueva cifra de muertos)

Beirut, 20 feb (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad, informaron diversas fuentes.

«Un ataque del enemigo israelí en el campo de Ain el Helu causó el fallecimiento de dos personas», anunció en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre las identidades de las víctimas.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien anteriormente fuera utilizado por «las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas».

En Ain el Helu, al igual que en otros de los doce campamentos de refugiados palestinos ubicados en territorio libanés, existe una amalgama de fuerzas conformada por miembros de las diferentes milicias y grupos con presencia en su interior, y que pretende evitar el estallido de choques internos entre ellas.

De acuerdo con la ANN, el bombardeo d este viernes, realizado por un dron, también causó daños a otros edificios cercanos.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que la acción estuvo dirigido contra un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás.

Otro bombardeo israelí en noviembre pasado contra el mismo campo de refugiados causó la muerte de trece personas, y la versión israelí también apuntó a que el objetivo fue un centro de entrenamiento perteneciente a Hamás, un extremo negado por esta formación.

Aunque desde el alto el fuego de 2024 en el Líbano la mayoría de los ataques israelíes sobre este país están dirigidos contra el grupo chií libanés Hizbulá, también son atacados de vez en cuando objetivos de milicias palestinas. EFE

njd/rcf