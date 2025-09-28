Multiples víctimas, incluído el agresor, en un tiroteo en una iglesia en Míchigan
Washington, 28 sep (EFE).- Multiples víctimas, entre ellas el agresor, se han registrado en un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, según informaron fuentes policiales este domingo.
«Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.Hay múltiples víctimas y el agresor ha sido abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas», informó en su cuenta de Facebookl el Departamento de Policía de la localidad. EFE
