Multiples víctimas, incluido el tirador, tras un tiroteo en una iglesia en Míchigan

Washington, 28 sep (EFE).- Un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, causó múltiples víctimas, entre ellas en tirador que provocó el suceso, informaron fuentes policiales este domingo.

«Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas», informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

«Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia», añadió.

El director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto «cobarde y criminal».

El Departamento de Policía declaró que aún no dispone de los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.

Tras conocerse la noticia se han publicado varios vídeos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia. EFE

