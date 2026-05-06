Murcia busca en Bruselas acuerdos de defensa con Kiev y se posiciona como lugar de asilo

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Bruselas, 6 may (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, trasladó este miércoles en Bruselas a la representación de Ucrania ante la Unión Europea (UE) su intención de emprender proyectos de defensa y seguridad conjuntos con la industria del país y se reivindicó como una región de acogida para los refugiados que huyeron de la invasión rusa.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el jefe de la Misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov, López Miras hizo hincapié en el desarrollo de «planes de colaboraciones conjuntos» en ámbitos como el de la defensa para «llevar la experiencia y el conocimiento» de Murcia a Ucrania, y viceversa.

«He podido transmitir, por un lado, el apoyo de la región de Murcia al pueblo ucraniano en su lucha y, por otro lado, también hemos podido hablar de cómo colaborar y trabajar de forma conjunta las administraciones ucranianas y la región de Murcia, sobre todo en defensa, en seguridad y en reconstrucción», dijo.

El mandatario autonómico puso en valor el interés de Chentsov en los proyectos de defensa de la región y destacó el programa murciano CAETRA, que promueve el desarrollo de tecnologías duales destinadas al ámbito de la seguridad, especialmente apoyando a pequeñas y medianas empresas.

Más allá de la industria de defensa, López Miras resaltó otras vías de colaboración, como aquellas para la reconstrucción y el desarrollo económico de los territorios ucranianos, poniendo de ejemplo la firma de un acuerdo multisectorial entre Murcia y la región de Sumy, fronteriza con Rusia, en noviembre del año pasado.

Ucrania, invitada al 15º aniversario de los terremotos de Lorca

Como forma de simbolizar ese respaldo para la reconstrucción, el presidente murciano afirmó haber invitado a Chentsov y a la delegación ucraniana a «un evento al más alto nivel centrado en la reconstrucción y en tecnologías duales», que se celebrará en octubre en Lorca, con motivo del 15º aniversario de los terremotos de 2011.

Además, el líder regional ensalzó a Murcia en el ámbito de la acogida de refugiados por la invasión rusa: «Le he transmitido que somos el segundo hogar de casi 10.000 ucranianos que viven ahora mismo en la región de Murcia, muchos de ellos huyendo de la guerra».

El jefe del Ejecutivo murciano manifestó su «apoyo al pueblo ucraniano», no solo desde la región que preside, sino también en calidad de presidente del grupo de trabajo de defensa del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que involucra a todas las regiones del bloque comunitario.

López Miras culmina así su encuentro con la delegación de Ucrania en la UE antes de participar en un pleno del Comité de las Regiones, en el que reivindica «la experiencia y la voz de las regiones en los futuros planes de colaboración de la Unión Europea», para lo que piden una suficiencia presupuestaria de cara a las próximas cuentas del bloque comunitario. EFE

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