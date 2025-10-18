Nacional acaricia el pase a la siguiente fase de la liga tras empatar 2-2 con Pasto

2 minutos

Bogotá, 18 oct (EFE).- Atlético Nacional rescató un punto este sábado y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana tras empatar 2-2 con Deportivo Pasto en la jornada 16 del Torneo Finalización.

Dairon Apriella abrió el marcador para el equipo antioqueño al minuto 13, pero unos quince minutos después Nacional se quedó con diez hombres por la expulsión de Marlos Moreno, quien golpeó a un defensor del conjunto pastuso en el estadio La Libertad.

En la segunda mitad, Jeferson Rivas igualó para Pasto y, en tiempo de adición David Camacho puso el 2-1 que ilusionó a los locales. Sin embargo, un polémico penalti a favor del conjunto verde selló el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Nacional suma 28 puntos en la cuarta posición, muy cerca de asegurar uno de los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales.

Deportivo Pasto, en cambio, ocupa el puesto 18 con solo 13 unidades y sin opciones de clasificar.

La fecha 16 del Torneo Finalización comenzó el viernes con tres partidos. En el más destacado, Independiente Medellín venció a Fortaleza en el Atanasio Girardot y llegó a 30 puntos, que lo dejan con la clasificación a los cuadrangulares a su favor.

En otros resultados, Santa Fe empató sin goles ante Boyacá Chicó en Tunja y Unión Magdalena superó 3-1 a Envigado.

Esta tarde se disputará el clásico entre Deportivo Cali y América de Cali, mientras que Rionegro Águilas enfrentará a Alianza y Junior a Deportivo Pereira.

El líder del torneo sigue siendo Atlético Bucaramanga, con 30 puntos, los mismos que Medellín, que lo escolta en la tabla. EFE

csr/hbr