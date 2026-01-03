Nacional comienza su pretemporada tras sacudir el mercado con la llegada de Maxi Silvera

2 minutos

Montevideo, 3 ene (EFE).- Nacional comenzó este sábado su pretemporada tras sacudir el mercado de pases del fútbol uruguayo con la llegada del exdelantero de Peñarol Maximiliano Silvera.

Los futbolistas comenzaron a trabajar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes bajo las órdenes de Jadson Viera, quien contó con la gran mayoría de los jugadores que estuvieron el pasado año, los nuevos refuerzos y un grupo de juveniles ascendidos al primer equipo.

Uno de los que estuvo presente fue Silvera, quien este viernes fue oficializado como nuevo jugador del Tricolor, apenas dos días después de quedar libre tras no renovar su vínculo con Peñarol.

De esta forma, el atacante se sumó a la larga lista de jugadores que defendieron a ambos equipos y se convirtió el primero en mucho tiempo en pasar directamente del Aurinegro al Tricolor.

El nuevo número 11 de Nacional reforzará una zona en la que el equipo de Viera cuenta con jugadores como Maximiliano Gómez, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y el nigeriano Osinachi Christian Ebere.

Además de Silvera, Nacional ya sumó para la próxima temporada al centrocampista Baltasar Barcia y a los extremos Agustín Vera y Tomás Verón Lupi.

Mientras tanto, mantuvo a dos de sus principales figuras: el capitán Sebastián Coates y el colombiano Julián Millán.

Si bien se especulaba que el primero podía abandonar la actividad profesional tras consagrarse campeón uruguayo, tal como lo hizo su compañero y amigo Mauricio Pereyra, finalmente decidió seguír jugando.

Por su parte, el colombiano renovó con el Tricolor tras una temporada en la que fue uno de los futbolistas más importantes.

Contrario a esto, quienes ya es un hecho que no continuarán serán el retirado Pereyra y el lateral Diego Romero, por quien Nacional decidió no hacer uso de la opción de compra.

Campeón uruguayo de la temporada 2025 tras vencer a Peñarol en las finales, el Tricolor defenderá en 2026 su título y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para ello comenzó una preparación que tendrá un amistoso el próximo 20 de enero frente al chileno Deportes Concepción en el estadio Gran Parque Central.

En tanto, el primer juego oficial que tendrá el Tricolor será frente a Peñarol por la Supercopa Uruguaya, aunque por el momento no está definida la fecha de ese encuentro. EFE

scr/jpd