Nacional deja atrás la derrota en el Clásico y recupera seis puntos de renta en la Anual

2 minutos

Montevideo, 16 ago (EFE).- Nacional dejó atrás la dura derrota que sufrió el pasado fin de semana en el Clásico y recuperó seis puntos de renta en la Tabla Anual acumulada, al vencer a Progreso por 3-1 este sábado en un encuentro de la tercera fecha del Torneo Clausura.

En el estadio Gran Parque Central, el Tricolor se impuso con anotaciones del exdelantero de Valencia, Celta de Vigo y Cádiz Maximiliano Gómez, del centrocampista Christian Oliva y del campeón del Mundial sub-20 con Uruguay Juan Cruz de los Santos.

De esta forma, Nacional aprovechó que el viernes Peñarol perdió con Boston River y nuevamente le sacó seis enteros en la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Si bien el Tricolor iba a comenzar el Clausura con nueve unidades de renta, la resta de tres puntos por una sanción llevó esa ventaja a seis. Luego, la derrota en el Clásico redujo la diferencia nuevamente a tres.

Por otra parte, Nacional consiguió su segunda victoria en tres salidas en el Clausura, donde comenzó con -3 puntos por la mencionada sanción.

Por el momento, el torneo es liderado con siete unidades por Boston River y Liverpool, que en esta jornada venció por 2-1 a Montevideo Wanderers con dos anotaciones de Abel Hernández.

En otro juego de este sábado, Juventud derrotó por idéntico resultado a Miramar Misiones, mientras que la victoria de Boston River ante Peñarol del viernes también fue por 2-1.

La tercera fecha seguirá el domingo con los juegos River Plate-Montevideo City Torque, Racing-Defensor Sporting y Plaza Colonia-Cerro.

El lunes, la etapa llegará a su final con el partido en el que Danubio visitará a Cerro Largo. EFE

