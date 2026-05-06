Naviera del crucero con hantavirus prepara cuarentena y cribado antes de viajar a Canarias

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Bruselas, 6 may (EFE).- La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, informó este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias.

«En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias», indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.

La operadora turística agregó en ese último boletín que «mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso».

«En este momento no podemos confirmar los detalles del viaje posterior de los pasajeros. Esto depende del asesoramiento médico y del resultado de estrictos procedimientos de cribado», añadió.

La naviera mantiene un estrecho contacto con las autoridades locales e internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla atlántica de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

El buque Hondius permanece fondeado frente a la costa de Cabo Verde y todavía no se ha producido el traslado previsto de tres personas afectadas por el virus y que necesitan atención médica desde la embarcación a aeronaves especializadas.

«Está previsto que tenga lugar esta mañana, hora local de Cabo Verde. Una vez a bordo de las aeronaves, estas personas, dos de las cuales presentan síntomas agudos, serán trasladadas a instalaciones médicas y de cribado», indicó la compañía.

La tercera persona afectada «está estrechamente vinculada con el pasajero que falleció a bordo» el 2 de mayo, añadió Oceanwide Expeditions, que precisó que compartirá los «detalles exactos una vez que se haya producido el traslado previsto».

En paralelo, dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, que se encuentran actualmente de camino desde los Países Bajos, «embarcarán en el Hondius y permanecerán con el buque tras su prevista salida de Cabo Verde, siempre que las tres personas sean trasladadas con éxito».

«Otro profesional médico se encuentra ya a bordo», agregó la operadora. EFE

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