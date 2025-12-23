Negociaciones para venta de billetera bitcóin salvadoreña están «muy avanzadas», según FMI

San Salvador, 22 dic (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este lunes en un comunicado que las negociaciones para la venta de la billetera gubernamental de bitcoín de El Salvador, llamada Chivo Wallet, se encuentran «muy avanzadas».

“Las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo están muy avanzadas, y las discusiones con respecto al proyecto Bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados», apuntó el ente internacional.

A mediados de diciembre de 2024 se anunció que el FMI y el Gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1.400 millones de dólares, para lo que la institución financiera determinó como condiciones relacionadas con el uso del bitcóin.

La estadounidense Stacy Herbert, directora de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, dijo en esa época que el activo digital seguirá en curso legal, pero su uso se reducirá a inversiones del sector privado y que la billetera gubernamental Chivo Wallet sería «vendida» o «descontinuada».

Tras dicho acuerdo, la Asamblea Legislativa le retiró al bitcóin el carácter de moneda de curso legal, eliminó la obligatoriedad de su aceptación y suprimió el papel del Estado en los intercambios.

No obstante, el Gobierno de Nayib Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales para ello.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele, aunque ha tenido poca aceptación entre los salvadoreños. EFE

