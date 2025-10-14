Nepal e Israel coordinan la repatriación del cadáver del rehén nepalí entregado por Hamás

2 minutos

Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- La Embajada nepalí en Tel Aviv y las autoridades de Israel están trabajando en la repatriación a Nepal del cadáver del rehén de Hamás identificado por las autoridades israelíes como ciudadano de ese país del Himalaya.

«Se han dado instrucciones a la Embajada de Nepal en Tel Aviv para que coordine estrechamente con las autoridades israelíes y haga todos los arreglos necesarios para la repatriación del cadáver», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal en un comunicado publicado en X, referido al nepalí de 23 años Bipin Joshi, rehén de Hamás fallecido en los primeros meses de la guerra de Gaza.

El director general del Ministerio israelí de Exteriores, Eden Bar Tal, confirmó este martes de manera oficial al ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Amrit Bahadur Rai, el fallecimiento de Joshi.

«El ministro de Asuntos Exteriores, el señor Rai, expresó su sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Israel por sus constantes esfuerzos, hasta el último momento, para garantizar la seguridad de los rehenes», dijo el Ministerio en su comunicado.

El Ejército israelí confirmó este martes la identidad de cuatro rehenes fallecidos cuyos cuerpos fueron entregados por Hamás. Entre ellos se encuentran Joshi, Guy Iluz y otros dos cautivos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

Jerusalén aseguró que estima que Joshi «fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra».

El plan de Paz de Donald Trump aprobado por Hamás y el Gobierno israelí contempla la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, tras la retirada del Ejército a la denominada ‘línea amarilla’. EFE

