Nestlé cede a la presión del Gobierno panameño y volverá a comprar leche de Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 15 ago (EFE).- Nestlé comprará leche a productores panameños, según anunció este viernes el Gobierno de Panamá, un día después de que el presidente José Raúl Mulino advirtiera a la compañía de que si no adquiría ese producto tampoco podrán importarlo al país.

La multinacional con sede en Suiza confirmó también este viernes que volverá a comprar la leche grado C para lanzar un nuevo producto, según declaraciones de una portavoz de Nestlé recogidas por el diario local La Prensa.

La semana pasada, Nestlé Panamá anunció que dejaría «de comprar leche a 320 productores de Azuero y Chiriquí» debido a la reducción «temporal de la frecuencia de producción en la línea de Leche Evaporada IDEAL® en su fábrica de Natá de los Caballeros, frente a la baja demanda sostenida y a la incidencia de sustitutos importados que han modificado el consumo local».

El anuncio generó protestas en el sector lechero del país y Mulino advirtió el pasado jueves a Nestlé que «si no compra leche nacional no importará» tampoco ese producto a Panamá.

«La Nestlé va a comprar la leche», anunció finalmente este viernes Mulino, al afirmar que hay «humo blanco».

«A lo mejor van a producir un nuevo producto, pero van a comprar la leche a nuestros productores», añadió Mulino a la prensa durante una visita a una obra.

El jefe de Estado dijo que sus medidas buscaban darle tranquilidad al sector lechero para que «más nunca» se repitan «esas imágenes de camiones de leche tirados en la carretera Interamericana, ese caos», como calificó una protesta de los productores a raíz del anuncio de la transnacional.

Panamá produce cada año alrededor del 40 % de la leche que consume. En el 2024 el sector generó 163,5 millones de litros, de acuerdo con las estadísticas oficiales. EFE

