The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu dice que reconocer un Estado palestino es «invitar a una guerra segura»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que dar un Estado independiente a los palestinos «es invitar a una guerra futura y a una guerra segura», algo a lo que hoy en día, añadió, «el público israelí se opone enérgicamente».

«Los palestinos no buscan crear un Estado. Buscan destruirlo. Por eso se opusieron al movimiento nacional judío para crear estados, llamado sionismo», afirmó Netayahu, haciendo una amalgama entre los palestinos que prosiguen la lucha armada y los que admiten la existencia del Estado de Israel.

Neanyahu hizo esta declaración en una rueda de prensa con medios extranjeros en Jerusalén, en la que habló de la decisión de su Gobierno de extender su operación militar a la totalidad de la franja de Gaza.

«Si quieren vivir aquí junto a nosotros, tienen que dejar de buscar nuestra destrucción y darles un Estado independiente con todos los lujos es invitar a una guerra futura y a una guerra segura», indicó.

Reiteró que los palestinos deben reconocer que Israel «está aquí para quedarse, no solo como un hecho físico o geográfico, sino como un hecho de justicia histórica», insistiendo de nuevo en la amalgama entre los que admiten la existencia del Estado de Israel y lo que niegan ese reconocimiento.

En 1988, el entonces líder palestino Yaser Arafat ya reconoció la existencia del Estado de Israel, un reconocimiento que fue ratificado en los acuerdos de Oslo. Desde entonces, la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordanía, sí que ha reconocido por tanto el Estado vecino.

El grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, no reconoce a Israel como Estado, aunque en algunos momentos recientes sus declaraciones han generado incertidumbre sobre esta postura.

Uno de los principios aprobados el pasado viernes por Israel para el fin de la ofensiva en Gaza es establecer allí una administración que no sea ni de la Autoridad Palestina ni de Hamás. Sobre esa administración, Netanyahu dijo este domingo que hay «varios candidatos», sin especificar a qué re refería.

«Estamos hablando de varios candidatos, varias estructuras, y es un período de transición. Es una autoridad de transición», afirmó para añadir que Israel no quiere quedarse en Gaza. «Ese no es nuestro propósito, al menos no el mío», explicó. EFE

mt-vsj/amg

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR