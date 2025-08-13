The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu lamenta la muerte del senador Uribe: «Era un verdadero amigo de Israel»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 13 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó este miércoles la muerte hace dos días del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, alegando que fue «un verdadero amigo de Israel».

«Miguel fue un fiel amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana. Su asesinato fue un crimen atroz contra la democracia. Envío mis más sinceras condolencias a su familia y al pueblo colombiano en estos momentos difíciles», dijo la oficina del primer ministro en una publicación en X.

Uribe Turbay, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, falleció el lunes en una clínica de Bogotá, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

«Mi esposa Sara y yo sentimos profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe, herido en el atentado terrorista del 7 de junio y quien luchó por su vida durante dos meses», añadió Netanyahu.

El Centro Democrático, partido opositor al que pertenecía Uribe Turbay y fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha sido tradicionalmente defensor de Israel, al contrario del gobierno de izquierdas de Gustavo Petro, que es un firme defensor de la causa palestina y ha cortado relaciones con Israel.

Uribe Turbay defendió en el Senado colombiano el «derecho de Israel a defenderse» y calificó a Hamás de «terrorista por poner a niños como escudos humanos» y además prometió, en la precampaña, «recuperar la buena relación con Israel». EFE

ime/mt/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR