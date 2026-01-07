Netanyahu lamenta muerte de un judío ultraortodoxo atropellado por un autobús en Jerusalén

(corrige en el primer párrafo la edad de la víctima)

Jerusalén, 7 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó este miércoles la muerte de un niño judío ultraortodoxo, de 14 años, atropellado ayer por un autobús en Jerusalén mientras se manifestaba, junto a otros estudiantes haredíes, contra el fin de su exención militar, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

«Siento un profundo dolor por la muerte del querido estudiante de la Yeshivá, Yosef Eisenthal, de bendita memoria, quien fue atropellado y asesinado ayer durante una protesta en Jerusalén. Envío mis condolencias a su familia», recoge el comunicado difundido por la Oficina de Netanyahu.

Además, el mandatario aseguró que «las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas a fondo para extraer todas las enseñanzas y lecciones necesarias».

«Al mismo tiempo, pido moderación para evitar que la situación se exacerbe aún más, para que, Dios no lo quiera, no tengamos más tragedias», agregó.

El conductor fue arrestado y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona abarrotada de manifestantes que le bloqueaban el paso, según informaron ayer medios locales.

La Policía israelí estaba trabajando para dispersar disturbios de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén durante la protesta, que algunos medios cifran con más de una decena de miles de manifestantes, cuando se produjo el atropello.

Las multitudinarias protestas que tuvieron lugar ayer martes suponen otro episodio más en las vehementes manifestaciones públicas de la comunidad judía ultraortodoxa israelí, que está siendo presionada por parte de partidos nacionalistas en el Gobierno de Benjamín Netanyahu para que abandonen su exención del servicio militar.

Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad, después de que en junio de 2024, el Tribunal Supremo ordenara al Ejército que comenzara a alistar a los ultraortodoxos.

Desde la fundación del Estado de Israel, a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa (yeshivá) se les concedió el privilegio de evadir hacer el servicio militar obligatorio.

