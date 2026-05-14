Netanyahu niega rumores sobre su salud y afirma estar «en excelente estado»

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Jerusalén, 14 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó este jueves las especulaciones sobre un supuesto deterioro grave de su estado de salud y aseguró que se encuentra «en excelente estado», después de meses de rumores que apuntaban a que padece alguna enfermedad.

«Mi estado físico ha mejorado y se encuentra en lo más alto de la escala de salud», afirmó el mandatario durante una audiencia judicial en Tel Aviv, según recogen medios israelíes.

De acuerdo con la información publicada por el diario The Times of Israel, Netanyahu hizo estas declaraciones ante el tribunal en el marco del proceso que él mismo inició contra dos periodistas y un activista político por difundir informaciones sobre su supuesta situación médica.

El mandatario insistió en que su salud es «buena, incluso excelente» y rechazó haber sufrido un cáncer de páncreas, como habían sostenido algunos de los señalados en la demanda, argumentando que en ese caso «no estaría vivo».

Durante su testimonio, Netanyahu explicó además que fue sometido a una intervención por un agrandamiento de próstata en diciembre de 2024 y que posteriormente, en un seguimiento médico, se le detectó un cáncer de próstata a finales de 2025, que, dijo, trató con sesiones de radioterapia a comienzos de 2026, poco antes del inicio de su ofensiva contra Irán el 28 de este febrero.

El jefe del Gobierno israelí afirmó que el tratamiento fue «totalmente exitoso» y que la enfermedad ha desaparecido, en lo que supone la primera vez que detalla públicamente la cronología completa de su diagnóstico y recuperación.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan parcialmente con versiones anteriores de su responsables médicos sobre el calendario del tratamiento de radioterapia, que según estos habría empezado a mediados de febrero.

En este contexto, la oficina del primer ministro ya había informado en abril de que Netanyahu había sido diagnosticado con un cáncer de próstata en fase temprana y que había completado con éxito un ciclo de radioterapia, aunque sin detallar entonces el alcance de las intervenciones ni su cronología. EFE

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